Messina, uomo muore a Casa Ahmed: era in visita agli ex colleghi

I nastri rossi, il via vai di agenti della Polizia e, ad un certo punto, anche gli uomini in tuta bianca della Scientifica. Nel primo pomeriggio i residenti di via Sacro Cuore si sono allarmati per quanto vedeva in strada all’altezza di Casa Ahmed, la struttura che ospita i minori migranti non accompagnati. All’ora di pranzo gli uomini delle forze dell’ordine hanno iniziato ad eseguire alcuni rilievi in una zona delimitata dal nastro rosso oltre che quelli fotografici, mentre dalle finestre raccontano di persone, all’interno, sconvolte. La tragedia riguardava un ex dipendente, di una cinquantina di anni, che si trovava in visita agli ex colleghi ed è morto per cause naturali dovute ad una brutta malattia che lo stesso aveva da qualche tempo. Un dramma per tante persone che sino a poco tempo fa lavoravano con lui.