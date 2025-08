Messina, piano delle assunzioni aggiornato: dal Viminale arriva l’ok al Comune

Da Roma sta per arrivare il via libera all’assunzione, a Palazzo Zanca, del capo di gabinetto Emilio Fragale, e non solo. Nella riunione del 24 luglio scorso la Cosfel (Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali del ministero dell’Interno) ha dato l’ok ai piani assunzionali presentati da diversi enti, compreso il Comune di Messina, dove il provvedimento completo è atteso in settimana. In realtà Palazzo Zanca aveva aggiornato il proprio piano triennale del fabbisogno, introducendo qualche settimana fa delle modifiche ritenute necessarie proprio per poter assumere, a tempo determinato, un capo di gabinetto (Fragale, appunto) e prorogare i tre contratti dirigenziali, sempre a tempo determinato, in scadenza al 31 dicembre. La richiesta del Comune era quella di prolungare il rapporto con questi tre dirigenti fino alla scadenza del mandato del sindaco Federico Basile (giugno 2027). Richiesta che, a quanto risulta, sarebbe stata accolta, quindi entro Ferragosto anche Fragale, che oggi riveste un incarico di consulente esterno a titolo gratuito, potrà entrare a far parte a pieno regime della macchina amministrativa comunale come capo di gabinetto.

