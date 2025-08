Messina, infermiere della Neuropsichiatria Infantile aggredito al Policlinico Universitario

Un grave episodio di aggressione ai danni di un infermiere della Neuropsichiatria Infantile è avvenuto al Policlinico "Martino" di Messina domenica 3 agosto. A darne notizia è Rosa Lisitano, del Coordinamento nazionale sanità USB. L'infermiere, che si trovava da solo a gestire 15 pazienti senza la presenza di un medico perché reperibile a casa è stato aggredito verbalmente e fisicamente da un parente di una bambina ricoverata nel reparto. Sul posto sono dovute intervenire le forze dell'ordine chiamate dall'operatore che ha avuto bisogno di cure per ferite guaribili in tre giorni, ma il professionista è distrutto anche psicologicamente e ha continui attacchi di panico.

"Questo episodio è inaccettabile e rappresenta una grave violazione della sicurezza e del benessere dei lavoratori sanitari - continua la Lisitano - Il sindacato chiede alle autorità ospedaliere di adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei lavoratori sanitari nei reparti ospedalieri e di fornire supporto e protezione adeguati agli infermieri e agli altri operatori sanitari che lavorano in condizioni di rischio. Non è possibile rischiare la vita sul posto di lavoro , e non è accettabile in un reparto così a rischio lavorare da soli e senza medico. La sicurezza dei lavoratori sanitari è fondamentale per garantire la qualità dell'assistenza sanitaria e la salute dei pazienti" prosegue. "È inaccettabile che gli infermieri e gli altri operatori sanitari debbano lavorare in condizioni di rischio e senza la protezione adeguata. Chiediamo alle autorità ospedaliere di prendere misure immediate per garantire la sicurezza dei lavoratori sanitari".