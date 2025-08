Messina, il monito del comandante della PolStrada Capodicasa: “Alla guida di un veicolo non esiste il multitasking”

Il titolo della chiacchierata con il comandante della Polizia Stradale di Messina, Antonio Capodicasa, arriva alla fine. Quasi a dare un senso, a sintetizzare, un messaggio che unisce il ruolo istituzionale ma anche del buon padre di famiglia.

«Quando si guida la macchina non esiste il multitasking, esiste il codice della strada». Una frase che arriva nei giorni caldi dell’esodo e controesodo, quando il traffico sulle strade e sulle autostrade aumenta, con il rischio distrazione che cresce per l’euforia vacanziera o da serata. Ecco, proprio in questi giorni così, la Polstrada ha avviato un potenziamento dei servizi di controllo ancora più permeante.

«La nostra attività – conferma il comandante Capodicasa – è già partita da settimane, concentrandoci in maniera particolare nei fine settimana, sia sulla A18 che sulla A20. Abbiamo cercato i prevenire quei comportamenti che costituiscono pericolo per la sicurezza. Primo tra tutti la velocità: la prossima settimana – annuncia – sarà interamente dedicata al controllo della velocità, nell’ambito della campagna RoadPol Speed, con l’intensificazione della presenza dei misuratori di velocità e aumenteremo le comunicazioni ed i messaggi sui pannelli autostradali. Nei fine settimana, invece, è previsto un servizio coordinato e specifico, con più pattuglie, per i soggetti che guidano sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti».

Prevenzione, prima che repressione, però, per questo la Polstrada invita gli automobilisti a viaggiare sempre in sicurezza. «Guida sicura – aggiunge il comandante – che significa anche controllo sull’utilizzo degli apparecchi telefonici, sull’utilizzo del casco, l’usura del pneumatici, le condizioni generali dell’auto, il corretto utilizzo dei sistemi di sicurezza passivi, ovvero le cinture di sicurezza».

E qui il comandante della Polizia Stradale è chiaro, così da fugare anche dubbi agli automobilisti: «Sono obbligatorie per i passeggeri che occupano i posti anteriori ma anche per quelli dei sedili posteriori. Se abbiamo notato un miglioramento sull’utilizzo per i sedili anteriori, per i posteriori ancora c’è una certa ritrosia ad utilizzarle. Su questo abbiamo lavorato tanto in sede di prevenzione e poi di repressione. Così come sono obbligatori i seggiolini per i bambini».

Il quadro della Polstrada è provinciale e così anche i dati che vengono raccolti. E fanno comprendere come ci sia una maggiore consapevolezza dei rischi in chi si mette alla guida di un veicolo. «Negli ultimi anni – spiega Capodicasa – gli incidenti correlati ad alcol e droga sono diminuiti. E in particolare è passato il messaggio del “guidatore designato” per la serata». Un lavoro nell’ambito del progetto Icaro del quale anche la Società Editrice Sud-Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia è media partner della Polizia stradale per Messina, e ne ha sostenuto la comunicazione e diffusione su tutti i suoi canali.

Lavorando soprattutto con i giovani, anche se il comandante Antonio Capodicasa sfata una leggenda. «Facendo i servizi è forse più facile trovare alla guida un ubriaco di mezza età piuttosto che un giovane. I ragazzi, in linea di massima, hanno compreso il messaggio e non si mettono alla guida, lasciando il designato di turno».

Giovani che iniziano presto a mettersi al volante anche delle cosiddette macchinette omologate per i minorenni. «È un veicolo ma il pericolo non dipende dall’età – ricorda Capodicasa – ci sono giovani che hanno la testa sulle spalle e chi è pericoloso anche con una bicicletta. Dipende sempre dalla famiglia».

Su esodo e controesodo si lavora da settimane e c’è già pronto un piano. «Ci attendiamo già delle giornate particolari, dove ci aspettiamo un maggiore afflusso di veicoli. Ma siamo pronti ad alzare l’attenzione e potenziare i controlli».