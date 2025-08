Messina, al via il piano di ristrutturazione del pronto soccorso pediatrico del Policlino: arrivano rassicurazioni

In tale occasione i garanti hanno visitato i locali e appurato le condizioni della struttura. “È importante - hanno evidenziato entrambi - rassicurare la popolazione, e le tante famiglie che ogni giorno afferiscono a tale struttura, rispetto alla sicurezza di una realtà che è di certo in grado di rispondere al meglio alle esigenze dei più piccoli, a cui si può accedere con fiducia e che di fatto rappresenta il punto di riferimento principale per la città e la provincia di Messina”.

Tutelare la salute dei bambini. Un obiettivo comune e prioritario emerso in occasione dell’incontro, avvenuto stamani, tra la Direzione Generale dell’AOU G. Martino di Messina e i Garanti per l’Infanzia e l’Adolescenza, regionale e comunale: rispettivamente prof Giuseppe Vecchio e dott. Giovanni Amante. Un’occasione durante la quale è stato possibile verificare le effettive condizioni strutturali del pronto soccorso pediatrico, oggetto nei giorni scorsi di alcune segnalazioni.

“Abbiamo già avviato - ha chiarito il direttore generale Giorgio Giulio Santonocito - le procedure che servono per la ristrutturazione delle aree dell’emergenza- urgenza dell’intero Padiglione dedicato al Polo materno infantile. In particolare il progetto di rifacimento del pronto soccorso ostetrico (i cui lavori, già appaltati, inizieranno a dicembre 2025) si inserisce in una programmazione complessiva che prevede un investimento più ampio all’interno del polo materno infantile, con una parte centrale focalizzata sul pronto soccorso pediatrico, la cui ristrutturazione procederà per step in parallelo. A settembre condivideremo le progettualità anche con il collegio di Direzione, coi sindacati e successivamente con le Associazioni e gli altri stakeholder, procedendo per step e favorendo lo sviluppo dei lavori senza creare limitazioni nell’assistenza”.