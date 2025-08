Autostrada A20, chiuso il tratto tra Milazzo e Rometta. Ecco orari e giorni

Autostrade siciliane comunica che al fine di garantire la prosecuzione in sicurezza dei lavori, è prevista la continuità di alcune limitazioni al traffico veicolare: il 5 agosto 2025, dalle ore 00:00 fino alle ore 6, la chiusura al traffico veicolare del tratto autostradale compreso tra lo svincolo di Milazzo e di Rometta, dell'A20 ME-PA, in entrambe le direzioni, e la conseguente istituzione dell'uscita obbligatoria allo svincolo di Milazzo, per i veicoli provenienti da Palermo che transitano in direzione Messina e l'istituzione dell'uscita obbligatoria allo svincolo di Rometta, per i veicoli provenienti da Messina che transitano in direzione Palermo. Il 5 agosto 2025, dalle ore 00:00 fino alle 6, la chiusura al traffico veicolare dello svincolo di Milazzo, limitatamente alla rampa in ingresso, per i veicoli in transito in direzione Messina, e la chiusura al traffico veicolare dello svincolo di Rometta, limitatamente alla rampa in ingresso, per i veicoli in transito in direzione Palermo, previa predisposizione della segnaletica necessaria.