Tragedia a Santa Lucia del Mela, donna di 47 anni cade dalla bici e muore

La comunità luciese piange la scomparsa a seguito di un incidente stradale la cui dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine di una donna, Sweety Unnuth, 47 anni, originaria delle isole Mauritius, che da molti anni viveva a Santa Lucia del Mela assieme al compagno e ai figli ed era stimata dai luciesi. Una donna ben voluta e stimata per la sua bonomia e disponibilità. L’incidente è avvenuto in via Serri, un tratto di strada in discesa che conduce al vicino comune di San Filippo, intorno alle 20 di sabato. La 47enne si stava recando al lavoro con la sua bici elettrica quando improvvisamente avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo sull’asfalto. Immediati i soccorsi col trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale di Milazzo. Nonostante i tentativi di salvarle la vita da parte dei sanitari, il suo cuore intorno a mezzanotte si è fermato per la disperazione dei congiunti. Troppo gravi i traumi riportati. Non si esclude che a determinare l’incidente sia stato un improvviso malore che ha colpito la donna. Il magistrato non ha disposto l’autopsia restituendo il corpo alla famiglia. I funerali si svolgeranno mercoledì alle 18 nella chiesa SS. Annunziata di Santa Lucia del Mela.