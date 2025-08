Torregrotta, ha smesso di battere il cuore del 17enne Antonino Niosi: era stato coinvolto in un grave incidente in moto

Ha smesso di battere, dopo un mese di agonia, il cuore di Antonino Niosi, il diciassettenne rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente in moto avvenuto lungo la Statale 113 di Monforte marina.

Le condizioni del giovane erano apparse subito critiche. Il ragazzo era stato infatti trasportato in un primo momento all'ospedale Fogliani di Milazzo (città in cui il ragazzo andava a scuola, all'Istituto Majorana). Considerate le condizioni complesse, veniva disposto il trasferimento urgente al Papardo dove era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Nel corso di queste settimane il quadro clinico si è complicato fino a precipitare. La comunità di Torregrotta (paese di residenza del ragazzo) non ha mai smesso di pregare per lui e continua a farlo anche oggi, giornata in cui si celebra la ricorrenza della Patrona Santa Maria della Scala. Il parroco, padre Francesco Cucinotta, è rimasto sempre accanto alla famiglia. Oggi lo è ancora di più.