Spadafora, un bambino in bici travolto da un'auto sul lungomare. Ricoverato in codice rosso a Milazzo

Pomeriggio di paura sul litorale tirrenico. Un bambino in sella alla sua bicicletta è stato travolto da un'automobile sul lungomare di Spadafora. L'incidente si è verificato poco prima delle 17:30, in un tratto di strada frequentato da famiglie e residenti.

​Secondo una prima, sommaria ricostruzione dell'accaduto, il piccolo ciclista sarebbe stato urtato da una vettura in transito. Le cause esatte che hanno portato all'impatto sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità intervenute.

​Immediato l'allarme e la richiesta di soccorsi. Sul posto è giunta in breve tempo un'ambulanza del servizio 118, che ha prestato le prime cure al bambino. Valutate le sue condizioni, i sanitari hanno disposto il trasporto d'urgenza in codice rosso presso l'Ospedale "Fogliani" di Milazzo. Stando alle prime informazioni trapelate, il bambino verserebbe in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.

​Sul luogo dell'incidente è intervenuta una pattuglia della polizia municipale di Spadafora per effettuare i rilievi del caso e regolare la viabilità. Spetterà a loro il compito di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità. L'episodio ha destato profonda apprensione nella comunità locale.