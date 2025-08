Paura in mare a San Giorgio: due minori dispersi in canoa salvati su uno scoglio a Patti

Due minori si erano allontanati in canoa da San Giorgio, facendo perdere le proprie tracce. Dopo l’allarme lanciato dai genitori, sono stati avvistati nella tarda mattinata sullo scoglio di Patti da personale del lido “Sun Beach”, che ha dato l’allerta. La Guardia costiera di Patti, guidata dal secondo capo aiutante Antonino Bonsignore, è intervenuta prontamente con l’ausilio di un natante, riuscendo a recuperarli in pochi minuti. I ragazzi erano in buone condizioni di salute e sono stati riaffidati ai genitori. La Guardia costiera rinnova l’invito alla prudenza e ricorda il numero di emergenza 1530, attivo 24 ore su 24.