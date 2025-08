Messina, traffico paralizzato dopo lo spettacolo delle Frecce tricolori

Traffico paralizzato a partire da Contrada Marotta direzione sud sulla Panoramica dello Stretto a causa dell’interdizione al traffico sulla via Consolare Pompea per lo spettacolo delle Frecce Tricolori. A Sant'Agata la Polizia municipale sta facendo salire i veicoli sulla Panoramica in quanto l'ordinanza prevede la riapertura al traffico solo alle 20. Gli agenti stanno quindi deviando le auto che provengono da Ganzirri e Torre Faro verso la panoramica che è intasata (già dalla salita del Papardo) mentre la litoranea rimane sgombra. Mentre i bus sono presi d'assalto.