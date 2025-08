Messina, disinfestazione contro la zanzara tigre: ecco il calendario e le zone di intervento

Messinaservizi Bene Comune informa che, a partire dalla mezzanotte di lunedì 4 agosto, proseguiranno le attività di disinfestazione sul territorio cittadino con ulteriori interventi mirati al contrasto della zanzara tigre tenendo conto delle rilevazioni fornite dall’Università di Messina, che hanno evidenziato un incremento dell’attività dell’insetto vettore nelle aree interessate.

Gli interventi si protrarranno per sei giornate consecutive a partire dalla mezzanotte del 4 agosto coinvolgendo tutte le aree della città. Le operazioni inizieranno sempre a mezzanotte secondo un calendario suddiviso per aree territoriali.

Il calendario e le zone di intervento

Il primo intervento, previsto dalla notte del 4 agosto, riguarderà l’area centro, con azioni nei quartieri nuovi della Mosella, nell’area che comprende Duomo, Stazione, Università e Teatro, fino al quadrilatero tra la fontana di Nettuno e viale Giostra.

Nella notte del 5 agosto si proseguirà sempre nell’area centro, toccando Cortina del Porto e Villa Thalatta, via Garibaldi e il quadrato compreso tra viale Boccetta, via Palermo, via Garibaldi e viale Regina Margherita. Nella stessa notte si interverrà anche nell’area nord, lungo viale della Libertà e nel quadrato lato mare di piazza Castronovo.