Incidente sulla Messina-Palermo poco dopo Milazzo, auto finisce nella corsia opposta: feriti due anziani

Grave incidente sulla A20, al km 34, in direzione Messina, dopo lo svincolo di Milazzo. Intorno alle 17, una Panda è andata prima contro la segnaletica e dopo è finita sulla corsia opposta (dove c'è il doppio senso di marcia). Ferita una coppia di anziani, trasferiti in ospedale.Per liberarli è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Milazzo. Per consentire i soccorsi è stato necessario tagliare le lamiere con cesoie e divaricatori. Sul posto anche il 118 e la Stradale. Inevitabili ripercussioni sul traffico.