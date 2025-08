Il sogno di un orto tra le campagne di Motta d'Affermo: Giuseppe Passaro e quella vita bucolica diventata realtà

«Bisogna sempre inseguire i propri sogni e seguire il proprio istinto, ma non bisogna aspettarsi neanche che tutto sia semplice. Mettersi in gioco è fondamentale». Qualcosa lo ha chiamato alla tranquillità e alla vita bucolica, lontano dal caos quotidiano. Giuseppe Passaro, classe 1999, nonostante la giovane età ha deciso di vivere immerso nella natura, in collina, fra Santo Stefano di Camastra e Tusa, nel comune di Motta d’Affermo a 250 metri sul livello del mare. Il punto di forza? L’orto curato con amore e l’aver ospitato volontari provenienti da tutto il mondo nella sua casa in cambio di piccoli lavoretti.

«Sono originario di Palermo – racconta il giovane – ho studiato Agraria all’Università e insegnato per tanto tempo Parkour, una disciplina sportiva nata nelle periferie francesi, che consiste nel muoversi da un punto ad un altro superando ostacoli. L’obiettivo? Acquisire consapevolezza sul proprio corpo e soprattutto sulle proprie possibilità».

La sua avventura è iniziata con una semplice ricerca: «Cercavo terreni – continua – tramite un’agenzia un po’ in tutta la Sicilia e alla fine sono stato rapito da questa bellissima zona e ho cominciato a sistemare la casa lanciandomi in alcuni piccoli lavori. Inizialmente da solo. Ma nulla nasce per caso.

