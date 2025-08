Il laboratorio d’analisi dell'ospedale di Sant'Agata di Militello sarà presto nuovamente operativo

Potrebbe aprirsi a breve uno spiraglio per riprendere l’esecuzione delle analisi ematologiche all’ospedale di Sant’Agata Militello, nelle more dell’attuazione degli interventi necessari al ripristino della piena funzionalità del laboratorio d’analisi, fermo a seguito dell’incendio del 13 luglio. La proposta è di realizzare un’appendice del laboratorio in locali già individuati nel presidio, installando un’apparecchiatura, da reperire in comodato d’uso, che consenta agli specialisti di svolgere gli esami del sangue sia in elezione che in regime d’urgenza. Una soluzione condivisa dalla struttura ospedaliera con i vertici dell’Asp, secondo quanto si è appreso, che potrebbe concretizzarsi a stretto giro consentendo di superare l’impasse soprattutto per l’attività del Pronto soccorso.

Sin dalla domenica dell’incendio il presidio d’urgenza, fondamentale per il vasto bacino di riferimento, è infatti costretto a limitare la propria funzionalità, vista l’indisponibilità del supporto diagnostico e le inevitabili complicazioni di tempi per il trasferimento delle provette all’ospedale di Patti dove vengono processate. Fondamentale dunque in tale contesto la sinergia con i sanitari del 118, in particolare nei casi di codice rosso, per la valutazione sul dirottamento o meno dei pazienti verso altri presìdi.

