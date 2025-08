“Equità Urbana spa” a Taormina: luci e ombre di una partecipata bocciata a metà

La Corte dei conti boccia parzialmente “Equità Urbana Spa”, la nuova partecipata voluta dall’amministrazione comunale di Taormina.

La Sezione regionale, nella camera di consiglio del 30 luglio presieduta dal magistrato Paolo Peluffo, ha effettuato il controllo previsto dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica sulla delibera del Consiglio del 7 giugno, con la quale è stata costituita la società pubblica in regime di house providing, e ha espresso parere parzialmente negativo rilevando che «l’atto deliberativo e l’unito compendio documentale assolvono, solo in via parziale, agli oneri di motivazione negli aspetti essenziali richiesti dal contesto normativo di riferimento», che «non supporta la fondatezza dell’assunto espresso dal Comune sull’assenza di costi a carico della costituenda società per l’assegnazione temporanea del proprio personale dipendente nella fase di avvio delle attività. Da tale errata supposizione - scrive la Corte dei conti - consegue che le stime circa il fabbisogno del personale nel periodo di start-up e i corrispondenti profili di costo non sembrano poggiare su proiezioni economico-finanziarie idonee a soddisfare i requisiti di affidabilità e attendibilità, in pregiudizio al parametro della sostenibilità finanziaria».

