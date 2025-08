Cresce l’attesa per l'Airshow delle Frecce Tricolori a Messina: oggi il grande spettacolo FOTO | VIDEO

Sono ancora negli occhi di chi le ha ammirate le prove di sorvolo delle Frecce Tricolori che oggi pomeriggio si esibiranno nel cielo sopra lo Stretto di Messina. Anche senza il caratteristico "fumo colorato", già ieri è stata grande l'emozione di chi da balconi, terrazze e dalle spiagge ha assistito alle acrobazie dei nove aerei in squadra più il solista. Platea privilegiata domani, trasformata in isola pedonale, sarà quella della via Consolare Pompea fra il torrente Pace e Fiumara Guardia. Centinaia di persone "affacciate" sia sul lungomare della litoranea che sulla Panoramica con le Frecce che hanno solcato il cielo dello Stretto per mezz’ora.

Le ore che precedono il grande spettacolo

Già ieri sono scattati i divieti. Dalle sette del mattino le prime attività per dare sicurezza e piena fruibilità all’area del lungomare dove si è concentrato il grosso degli spettatori che ha assistito alle prove generali dello show che è in programma oggi a partire dalle 15,20. Mentre venerdì pomeriggio la pattuglia acrobatica aveva effettuato un paio di sorvoli sulla zona delle “manovre”: nove aerei in squadra più il solista.