Collegamenti tra Capo d'Orlando e le Isole Eolie: chiesta un’altra audizione

Continua il pressing sulla Regione per attivare il collegamento di linea tra il porto di Capo d’Orlando e le Eolie dopo il primo fallito tentativo di gara d’appalto per affidarne la concessione.

Come è noto le tre società di navigazione che dichiararono la loro disponibilità al servizio non avevano i requisisti richiesti dall’invito. Una tegola caduta sulla testa di politici e istituzioni convinti che da questa stagione, e per altri due anni, così come era stato formulato il capitolato, l’aliscafo avrebbe portato turisti e non alle Eolie partendo da Capo d’Orlando. Il tempo di digerire la delusione e subito si tentò di riprendere il filo del discorso magari tentando di attivare un’altra gara prima possibile. Così il presidente del consiglio, Cristian Gierotto, su richiesta della minoranza “CambiAmo Capo” convocò un consiglio comunale aperto nel quale parteciparono i sindaci dei Nebrodi, gli onorevoli Giuseppe Laccoto e Giuseppe Lombardo e l’assessora al Turismo Elvira Amata. La necessità del collegamento espressa unanimemente in quel Consiglio arrivò alle orecchie del Governo Schifani e sembrava che si potesse recuperare il tempo perduto attivando un altro iter per assegnare la concessione. Invece dalla Regione non arrivò nessuna notizia.

