Air Show Messina: sognando a mezz’aria con le Frecce Tricolori

Lo spettacolo è stato di quelli che tengono il fiato sospeso e il naso all’insù: Messina ha vissuto una giornata memorabile grazie alle Frecce Tricolori.

Per la prima volta nella loro storia, i 10 Aermacchi MB-339PAN della Pattuglia Acrobatica Nazionale hanno sorvolato lo Stretto, entrando in scena allo scoccare dell’ultima nota dell’inno di Mameli: un momento da brividi, che da solo basterebbe a raccontare la magia dell’evento.

Decine di migliaia di spettatori assiepati tra spiagge e litoranea, occhi pieni di stupore e tricolore nel cuore.

Le Frecce Tricolori, già detentrici del Guinness World Record per il maggior numero di aerei a reazione in volo in formazione acrobatica, hanno offerto 30 minuti di evoluzioni spettacolari sopra una città paralizzata dall’emozione.

Un legame speciale ha reso il tutto ancora più sentito: il capo formazione, Maggiore Pierluigi Raspa, è originario di Roccalumera, in provincia di Messina. Con lui, altri riferimenti locali come il tenente colonnello Franco Paolo Marocco, amico e “compare di pedalate” di Vincenzo Nibali, anche lui presente, e il colonnello Francesco Moraci, direttore dell’evento.