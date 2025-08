A Filicudi interdetto l’accesso alla Grotta del Bue Marino

Una barriera, a pochi metri dall'ingresso, impedisce, da ieri, l'accesso dei natanti a motore nella Grotta del Bue Marino a Filicudi. L’operazione di apposizione di un cavo tarozzato, posta in essere dall’associazione Filicudi Wildlife Conservation, con la collaborazione della Guardia costiera di Lipari e di un diving locale, si inquadra in un contesto di salvaguardia ambientale. Si tutela, così, in vista del clou della stagione estiva, uno dei siti marini più importanti dell’arcipelago. Nella grotta, alta venti metri e profonda trenta, vige il divieto d'accesso emesso dalla Guardia costiera di Lipari con l’ordinanza 28/2019 che la individua, insieme ad altri siti dell’arcipelago, tra quelli interdetti all’accesso di mezzi a motore Analoga barriera è stata posizionata, a fine giugno, nei pressi della Grotta del Cavallo a Vulcano.

