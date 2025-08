Venetico brinda alla sua autonomia e al sindaco senza scadenza

Una lunga e sentita cerimonia istituzionale si è tenuta in occasione dell'85° anniversario dell'Autonomia del Comune di Venetico.

La ricorrenza è stata utile per ripercorrere la storia del Comune, fatta di progresso negli anni d'oro, ma anche di parentesi difficili legate alla crisi economica e alla conseguente chiusura di molti stabilimenti e imprese. A prendere la parola è stato il sindaco Francesco Rizzo, 84 anni, da oltre 40 anni alla guida del Comune: «Ho scommesso con la licenza media ma con il cuore per questo Comune, cercando di agire nell'ottica dello sviluppo – ha detto Rizzo –. A partire dalla riqualificazione del lungomare e continuando con il borgo».

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale