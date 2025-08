Un incendio si è verificato a Taormina, le fiamme sono divampato in una zona boschiva sotto via Roma, a pochissima distanza in linea d'aria da piazza IX aprile, nel pieno centro. Proprio in quel punto è stato fatto un lavoro di disboscamento per un passaggio pedonale. Le fiamme non hanno minacciato abitazioni o strutture alberghiere. Sul posto i vigili del fuoco.