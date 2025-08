Sei patenti ritirate e sanzioni per 19mila euro: il bilancio dei controlli stradali a Barcellona

Controlli dei carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto nelle zone della c.d. movida.

Nel corso del servizio, sono state controllate più 180 persone e oltre 140 veicoli con la contestazione di diverse violazioni al Codice della Strada, anche per condotte che mettono in serio pericolo la sicurezza di automobilisti e pedoni. A seguito delle violazioni accertate, sono stati sequestrati e sottoposti a fermo 16 veicoli, ritirando 6 patenti di guida ed elevando sanzioni per oltre 19.000 euro.

Con riferimento ai reati connessi alla circolazione stradale, tre automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’uso di sostanze stupefacenti.