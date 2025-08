Premio Nino Ferraù 2025: piccoli poeti incantano Galati Mamertino nella serata dedicata alle scuole

La serata è stata accompagnata dalle voci e dalle note del duo Roberta Sava e Ninio Nobile, che hanno emozionato il pubblico con brani della tradizione popolare siciliana. Soddisfatto il Direttore Artistico Cristiano Parafioriti, riconfermato alla guida del Premio Ferraù per il terzo anno consecutivo: “Le poesie dei bambini e dei ragazzi ci emozionano sempre. Posso affermare che la Giuria trova più difficile votare le liriche della sezione scuole rispetto a quelle degli adulti. Consapevoli del valore della poesia nei giovani, insieme ai docenti e alla Dirigente dell’Istituto Comprensivo, abbiamo scelto di dare continuità a questa sezione dopo l’ottimo riscontro del 2024.”

Anche il Sindaco, Avv. Vincenzo Amadore, ha espresso grande entusiasmo: “Le emozioni di questa serata sono state uniche. Ho fortemente voluto lo sdoppiamento dei due eventi – uno per i giovani e uno per gli adulti – per dare il giusto spazio alle liriche sincere e profonde dei nostri ragazzi. La nostra amministrazione investe ogni anno energie ed entusiasmo per un’edizione così ricca di eventi, nel nome del nostro amato poeta. Ringrazio di cuore la famiglia Di Giandomenico per aver messo gratuitamente a disposizione la splendida location, e la Dirigente scolastica, prof.ssa Rosaria Addamo, per la costante e preziosa collaborazione. Un plauso a tutti gli addetti ai lavori.” Prossimo appuntamento il 22 agosto, con la serata finale del Premio Ferraù dedicata agli adulti, che si terrà in Piazza Madonna del Carmine, con accesso serale alla recentemente ristrutturata Casa Museo Ferraù. Una serata che si preannuncia ricca di emozioni.