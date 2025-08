Cresce l’attesa per l'Airshow delle Frecce Tricolori a Messina: oggi è il giorno delle prove

Ieri i primi sorvoli, oggi i primi divieti. Lo spettacolo delle Frecce Tricolori e il ricco programma dell’Air Show 2025 oggi entra nel vivo, in tutti i sensi. Dalle sette del mattino le prime attività per dare sicurezza e piena fruibilità all’area del lungomare dove si concentrerà il grosso degli spettatori, mentre i piloti oggi effettueranno le prove generali dello show che è in programma domani a partire dalle 15,20.

Ieri pomeriggio la pattuglia acrobatica ha effettuato un paio di sorvoli sulla zona delle “manovre”: nove aerei in squadra più il solista. Oggi tutto il programma che prevede 11 diverse esibizioni in cielo ma anche in mare (protagonisti saranno anche l’Aeroclub dello Stretto, la Guardia di Finanza e la Polizia) sarà testato sul campo. Unica differenza, e non di poco conto, sarà l’assenza dell’iconico fumo tricolore durante i passaggi. Le Frecce oggi solcheranno il cielo dello Stretto per mezz’ora dalle 18,10, domani dalle 18,15.

La terrazza naturale, trasformata in isola pedonale, sarà quella della via Consolare Pompea fra il torrente Pace e Fiumara Guardia. Da stamattina alle 7 scatterà il divieto di sosta fino alle 20 con un corposo servizio di carroattrezzi. Dalle 13 alle 20 via al divieto di transito nel medesimo tratto per far posto al pubblico. Stesse identiche disposizioni saranno valide domani.