Contro il progetto di ancoraggi permanenti: residenti e turisti di Torre Faro tutti sul piede di guerra

Rivendicare e difendere diritti di privati cittadini, ma anche e principalmente di bagnanti. Nasce da questa esigenza il Comitato spontaneo residenti e villeggianti di Torre Faro che si è costituito recentemente. Il Comitato ricorda che il Comune aveva liberato il litorale da relitti e cime «sbandierando che, finalmente, tutto il litorale era stato restituito alla cittadinanza per la libera fruizione del mare». Invece hanno appreso che «sono state avanzate richieste per ottenere 4 zone per l’ancoraggio permanente delle barche in mare, dove saranno interdetti sia il transito che la balneazione. Tutto ciò con l’appoggio e l’interessamento di politici locali» in questo modo «favorendo pochi a discapito di un’intera comunità». Il comitato chiede dunque cosa si offre ai turisti dopo l’assegnazione della bandiera blu: «spiagge recintate e cospicui tratti interdetti alla balneazione e al transito?».