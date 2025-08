Airshow Frecce Tricolori “Città di Messina 2025”: ecco le regole da rispettare domani per vederle dal mare

Con apposita ordinanza, la Capitaneria di Porto di Messina ha adottato misure straordinarie per garantire la sicurezza marittima e la tutela della vita umana in mare in occasione della manifestazione aerea “Airshow Città di Messina 2025”, organizzata dall’Aero Club dello Stretto di Reggio Calabria. Dopo le prove di oggi sarà domani, domenica 3 agosto, la manifestazione vera e propria, con la straordinaria partecipazione della Pattuglia Acrobatica Nazionale “Frecce Tricolori” dell’Aeronautica Militare.

Durante gli orari stabiliti, domani, è vietata qualsiasi attività marittima nello specchio acqueo interessato, inclusi: Navigazione Ancoraggio Sosta Pesca Attività di superficie o subacquee Sono escluse dal divieto solo le unità navali impiegate nell’organizzazione, i mezzi della Guardia Costiera, Forze di Polizia, Guardia di Finanza e quelli di soccorso, purché in contatto via VHF/FM Ch.16 con la Sala Operativa della Capitaneria di Porto.

All’interno dell’area saranno posizionati riferimenti per i piloti, tra cui boe di regata e un mezzo nautico, oltre a boe di estremità per definire la Display-line.

Lat. 38°12.7333’N – Long. 015°35.2166’E Specchio d’acqua davanti a Grotte o Pace, poco più a nord di Paradiso, vicino alla costa in prossimità della via Consolare Pompea.

Distanze di sicurezza obbligatorie

Tutte le unità navali, anche non soggette a divieto assoluto, dovranno tenersi ad almeno 200 metri dal perimetro dello specchio acqueo interdetto durante la manifestazione e le prove. Inoltre, sarà obbligatorio: Ridurre la velocità per garantire la sicurezza della navigazione; Prestare attenzione ai segnali delle Forze dell’Ordine; Mantenere l’ascolto radio sul canale VHF/FM 16; Rispettare il COLREG ’72 (Regolamento per prevenire gli abbordi in mare).

Le navi mercantili, da pesca, da diporto e le unità navali di linea tra Messina e Reggio/Villa San Giovanni dovranno invece mantenere una distanza minima di 500 metri dal perimetro dell’area interdetta. Dovranno inoltre attenersi alle disposizioni impartite dal Centro VTS di Messina (canali VHF/FM 16 – 10 – 13).