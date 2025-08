Airshow 2025, concluse le prove delle Frecce Tricolori: domani lo spettacolo aereo sullo Stretto

Si sono concluse le prove di sorvolo delle Frecce Tricolori che domani pomeriggio si esibiranno nel cielo sopra lo Stretto di Messina. Anche senza il caratteristico "fumo colorato", già oggi è stata grande l'emozione di chi da balconi, terrazze e dalle spiagge ha assistito alle acrobazie dei nove aerei in squadra più il solista.

Platea privilegiata domani, trasformata in isola pedonale, sarà quella della via Consolare Pompea fra il torrente Pace e Fiumara Guardia. Da stamattina alle 7 scatterà il divieto di sosta fino alle 20 con un corposo servizio di carroattrezzi. Dalle 13 alle 20 via al divieto di transito nel medesimo tratto per far posto al pubblico. Stesse identiche disposizioni saranno valide domani.

La Strada Panoramica dello Stretto, oggi e domani, resterà regolarmente percorribile e sarà l’unica via (insieme alla statale dei Colli) per andare da nord a sud. L’Atm potenzierà le linee urbane e, in primis, lo shuttle che avrà una frequenza di 10 minuti. Servizi navetta previsti dalla Stazione, dal parcheggio Papardo, dal Franco Scoglio e da tutte le zone di interscambio.