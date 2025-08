Verso la Vara, oggi a Messina l’uscita del Cippo: l'11 agosto il Giubileo dei tiratori

Il conto alla rovescia verso la Vara inizia, ufficialmente, oggi. Stasera, infatti, ci sarà il primo atto ufficiale di avvicinamento alla processione del 15 agosto con il trasferimento del cippo a piazza Castronovo che avverrà alle 19.30 e con la successiva benedizione.

«Vogliamo cominciare a valorizzare la storia – afferma l’assessore alla Cultura Enzo Caruso – ricordando che la nostra è la Vara madre, da cui poi discendono quelle di Randazzo, Fiumedinisi, Palmi». E si sta cercando anche di recuperare la simbologia, né è d’esempio il posizionamento della Vara che dallo scorso anno viene posta, il giorno dopo, fronte portale perché «prima arrivava dal corso Cavour», ricorda Caruso. «Sono quei piccoli dettagli che servono soprattutto a noi messinesi per recuperare valori e simboli e che erano riportate negli antichi testi ma non li leggeva nessuno. Come le gerarchie angeliche, che ritroveremo anche su nuovi abiti, i nove colori diversi che fanno capo ai riferimenti biblici: troni, dominazioni, rubini». Poi c’è la novità assoluta di quest’anno. Lunedì 11 agosto, in concomitanza con il trasferimento dei Ceri votivi dalla chiesa delle Barette a Palazzo Zanca, si terrà il Giubileo dei tiratori.

