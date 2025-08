Valle del Mela, accertamenti dell’Arpa sui cattivi odori avvertiti nei comuni nell’area industriale

Odori industriali, forti e nauseabondi, sono stati avvertiti negli ultimi giorni nei comuni della Valle del Mela, a partire da S. Filippo del Mela. Diversi cittadini hanno segnalato il problema per il quale – rende noto il sindaco Gianni Pino – si sono già attivati i tecnici dell'Arpa. «Effettivamente gli odori provenienti dal polo industriale si sono sentiti in maniera insistente in questi ultimi giorni – riferisce il sindaco sanfilippese – Mercoledì, l'Arpa ha eseguito i rilievi. Le cause potrebbero essere collegate al vento di maestrale delle ultime ore. In passato, ad esempio, si sono percepiti in concomitanza con le operazioni di bonifica di un serbatoio. Seguiamo ovviamente la vicenda con l'attenzione di sempre». I forti odori sono arrivati anche a Pace del Mela e nella zona di Archi e Giammoro, dove alcuni residenti, anche di notte, sono stati costretti a chiudere le finestre. La vicenda è sotto l'attenzione delle amministrazioni comunali locali. «Ho sentito nei giorni scorsi Letteria Settineri, direttrice di Arpa Messina, e a tal proposito ho chiesto lumi – dichiara l'assessore del Comune di Pace del Mela, Mario Schepis – So che i tecnici stanno monitorando il caso e non si esclude che la provenienza degli odori derivi da qualche opificio della fascia industriale». Schepis sottolinea poi l'importanza della sede dell'Arpa di Giammoro, che rappresenta una condizione di vantaggio per tutto il comprensorio, e non solo quindi per Pace del Mela.

