Messina, protocollo d'intesa fra Guardia Costiera e Croce Rossa Italiana

Il comandante della Capitaneria di Porto di Messina - capitano di vascello Luciano Marcello Pischedda e il presidente della Croce rossa italiana Antonio Chimicata hanno sottoscritto un protocollo d'intesa che riporta, a livello locale, i contenuti dell’accordo nazionale stipulato nel 2021 tra il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e l’Associazione Nazionale della Croce Rossa Italiana.

Il protocollo oltre a rinnovare ed aggiornare la collaborazione nei vari ambiti delle rispettive attività di istituto, pone l’accento sull’esigenza di promuovere e sviluppare momenti di scambio formativo tra il personale tecnico della Guardia Costiera e della Croce Rossa, con l’obiettivo di implementare il livello di capacità e prontezza operativa in situazioni di pericolo in mare, definendo i principi di partecipazione del personale volontario della componente operativa.

La Croce Rossa con il proprio personale O.P.S.A. (Operatori Polivalenti di Salvataggio in Acqua) e sanitario potrà partecipare alle operazioni SAR (operazione di ricerca e soccorso in mare) e MEDEVAC (operazione di evacuazione e trasporto medico) condotte dalla Guardia costiera.

In particolare il personale della Croce Rossa potrà imbarcare sui mezzi aeronavali della Guardia Costiera per favorire l’intervento di primo soccorso sanitario in mare al fine di fornire assistenza atta a assistere/stabilizzare feriti, traumatizzati e/o ammalati in genere dal luogo del sinistro sino al luogo dove gli stessi potranno essere affidati al personale sanitario di terra.