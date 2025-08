Messina, appello del comitato cittadino: «Sì all’acqua dal rubinetto, no alla privatizzazione»

Il percorso che dovrebbe portare al nuovo Sistema idrico integrato, gestito da una newco in modalità mista, pubbico-privato, la Messinacque, continua a preoccupare molti. Tra questi, il Comitato “Vogliamo l’acqua dal rubinetto!, che ammonisce: «Ancora troppe criticità e mancanza di trasparenza». I suoi rappresentanti si sono riuniti mercoledì scorso, per discutere della recente Assemblea dell’Ati di Messina e dell’attuale situazione idrica cittadina.

In una stampa indirizzata proprio all’Ati, chiedono di conoscere cosa sia stato deciso nel corso della riunione dei sindaci convocata il 24 luglio al Palacultura, con all’ordine del giorno l’esito dell’avviso esplorativo finalizzato a sondare il terreno circa l’interesse degli operatori economici a rilevare il 49 per cento della nuova spa. Alla consultazione hanno risposto quattro grosse imprese, formulando proposte per modificare alcune condizioni del bando e il Comitato accende i fari su questa tematica.

