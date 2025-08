L'attivista messinese Antonio Mazzeo ricevuto a Palazzo Zanca dal sindaco Basile

È rientrato in Italia Antonio Mazzeo, attivista e giornalista messinese, volto storico delle battaglie contro la militarizzazione e da anni impegnato nella causa palestinese. Mazzeo era a bordo della Handala, una delle imbarcazioni della Freedom Flotilla Coalition partite da Siracusa con l’obiettivo di portare aiuti umanitari alla popolazione di Gaza via mare. La missione è stata bruscamente interrotta quando l’imbarcazione, in navigazione in acque internazionali, è stata intercettata e sequestrata dalla marina israeliana, per poi essere dirottata verso il porto di Ashdod. Mazzeo ha scelto di rientrare immediatamente in Italia, evitando la detenzione in Israele, e ha fatto ritorno con un volo di linea da Tel Aviv. Sin dal momento del sequestro, il Sindaco di Messina Federico Basile si è attivato contattando il Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, il quale ha assicurato l’immediato interessamento del Governo italiano e l’impegno per il rapido rientro in patria di Mazzeo e degli altri attivisti coinvolti.