Capo d’Orlando, Patti e il collegamento che manca: le Isole Eolie sono proprio un “miraggio”

Non va giù ai consiglieri comunali di Capo d’Orlando il silenzio della Regione sul nuovo iter che avrebbe dovuto sortire la gara d’appalto per il collegamento marittimo veloce tra il porto di San Gregorio e le isole Eolie e che invece pare si sia arenato.

Così tutti i capigruppo consiliari, compreso l’indipendente Fabio Colombo, hanno chiesto al presidente della IV Commissione “Territorio , Ambiente e Mobilità” dell’Ars, Giuseppe Carta, un’audizione per capire a che punto è il nuovo procedimento. Iter che sarebbe dovuto scattare dopo la bocciatura del primo. Come si ricorderà il primo tentativo di giungere ad una gara d’appalto si fermò dopo che le tre società di navigazione- che avevano mostrato interesse alla partecipazione - non erano state ritenute idonee per mancanza di alcuni requisiti richiesti. La richiesta di audizione formulata dai capi gruppo consiliari Massimiliano Fardella, Renato Mangano, Felice Scafidi nonché dall’indipendente Colombo, è ritenuta indispensabile, si legge nella nota, «per rappresentare alla Commissione le istanze provenienti dal territorio, anche alla luce delle interlocuzioni istituzionali già avvenute e della disponibilità tecnica e logistica già accertata».

