Benedizione del Cippo della Vara: si aprono le celebrazioni del ferragosto messinese

La benedizione del Cippo collocato a piazza Castronovo è il segno dell'inizio delle celebrazioni del ferragosto messinese che culmineranno, giorno 15 solennità dell'Assunta, con la processione della Vara. Da domani inizierà il montaggio sui vari livelli dei 40 angeli rotanti, del Cristo Redentore e della Madonna benedicente (o Alma Maria) che compongono la machina votiva.

E' stato il cappellano padre Antonello Angemi a benedire il cippo alla presenza dell'assessore Enzo Caruso e del presidente del gruppo storico Vara e Giganti Franco Forami.

Tra i vari momenti che precederanno la processione del 15 agosto, Lunedì 11 agosto alle 17,30 i ceri votivi realizzati dall’artista Forami verranno portati dalla chiesa Nuovo Oratorio della Pace di via 24 maggio all’atrio di Palazzo Zanca dove resteranno esposti fino al 14; Nel pomeriggio della vigilia alle 18 partiranno per raggiungere piazza Castronovo per la tradizionale messa serale sotto il cippo, portati dal gruppo Ceri messinesi. Giorno 11 si terrà anche il giubileo dei tiratori: alle 18 il raduno in piazza Duomo, poi l’ingresso in cattedrale e alle 18,30 la messa, presieduta da padre Angemi, nel corso della quale saranno benedetti i tiratori e le nuove vesti dell’Alma Maria e del Cristo Redentore.