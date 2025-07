Rassegna stampa 31-07-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei principali titoli di Gazzetta del Sud - Messina in edicola oggi:

L’auto blu come un taxi e i fondi al cerchio magico: ecco tutte le accuse a Galvagno

Le “pressioni” politiche all’Asp Messina: archiviazione per Razza e Calderone

Caldo ed esasperazione alle stelle: "L'estate al carcere di Messina è un dramma"

UNIVERSITA'

L’Università di Messina apre corsi di laurea a Siracusa: ok all’accreditamento dall’Anvur

Ateneo di Messina, novità per l’elezione del prossimo rettore: più peso al voto degli studenti

LO SPETTACOLO

Le Eolie rotte privilegiate per i meravigliosi “viaggi” dei capodogli

LA STORIA

Milazzo: Simone, il papà Ciccio e il sogno dei Rockin’1000

IN PROVINCIA

Strade provinciali a rischio sicurezza: è scontro tra Basile e la politica locale

Conferimento dei rifiuti all’esterno: a S. Teresa di Riva vige l’anarchia

Patti, al cimitero di Scala non c’è pace neppure per i morti

ALTRE NOTIZIE

Gatto salvato dopo un colpo di pistola a Galati Mamertino: “Pinocchio” è stato adottato a Reggio Emilia