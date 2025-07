Patti, al cimitero di Scala non c’è pace neppure per i morti

Le condizioni del cimitero di Scala tornano al centro del dibattito politico attraverso un’interrogazione depositata dal gruppo consiliare di minoranza.

Nel documento, sottoposto all’attenzione del sindaco Gianluca Bonsignore, del presidente dell’assise Giacomo Prinzi e dell’assessore Giovanni Di Santo, ci si chiede per quale ragione non siano stati ancora completati i lavori di demolizione e ricostruzione di alcuni loculi danneggiati da fenomeni di dissesto idrogeologico all’interno della struttura cimiteriale.

«Per l’esecuzione degli interventi – si legge nell’interrogazione a firma dei consiglieri Aquino, Bonanno, Cangemi, Costanzo e Pollicita - si è reso anche necessario procedere all’estumulazione delle salme. Le stesse si trovano provvisoriamente depositate nella sala mortuaria, all’interno di apposite cassette», determinando una situazione di disagio per i congiunti dei defunti e per tutti i visitatori del cimitero. Da qui la richiesta di lumi circa le tempistiche di completamento dei lavori e di ritumulazione delle salme.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale