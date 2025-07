Messina, "Prevenzione e gestione della crisi d’impresa": il convegno alla Camera di commercio

«Prevenire la crisi, sapendo cogliere i segnali di allarme per individuarli prima che l’impresa scivoli in situazioni di difficoltà profonda e irreversibile, è essenziale. Per questo, la Camera di commercio promuove eventi formativi e informativi per focalizzare l’attenzione su un argomento quanto mai delicato e attuale. L’azienda può e deve trasformare la prevenzione della crisi in un elemento strutturale della propria strategia, garantendo competitività e solidità». Così il presidente della Camera di commercio, Ivo Blandina, nell’aprire i lavori del convegno “Prevenzione e gestione della crisi d’impresa”, organizzato dall’Ente camerale e dall’Associazione nazionale commercialisti, svoltosi questa mattina al Palazzo camerale. «Altrettanto importante è saper gestire correttamente la crisi – prosegue – utilizzando strumenti adeguati quale quello della composizione negoziata. Pensata per salvare imprese e posti di lavoro, la piattaforma nazionale delle Camere di commercio, che consente all’imprenditore in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario di perseguire il risanamento della propria impresa, sta ottenendo ottimi risultati»

.

Tra i relatori della giornata, Marcella Caradonna, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti di Milano: «La certificazione degli assetti con la UNI/PDR167:2025, la nuova prassi di riferimento, in tema di adeguati assetti ex art. 2086, promossa dall’Ordine come strumento concreto per la certificazione della qualità, rappresenta un’opportunità innovativa per una crescita equilibrata delle Pmi e uno strumento di prevenzione della crisi. Costituisce, inoltre, una nuova area professionale per i colleghi, che possono svolgere un ruolo strategico nella consulenza alle imprese». Sulla Composizione negoziata si è, poi, soffermato Sandro Pettinato, vicesegretario generale di Unioncamere : «Lo strumento, gestito dal sistema delle 60 Camere di commercio italiane, sta facendo registrare risultati che vanno al di là di ogni aspettativa: oltre 350 aziende sono state salvate in meno di quattro anni, interessando quasi 20.000 addetti. Vi hanno fatto ricorso complessivamente 3.200 imprese e, di queste, poco meno della metà, vede il percorso di composizione ancora in corso. Lo strumento per la soluzione della crisi d’impresa è diventato, a oggi, il più utilizzato in assoluto sia tra le procedure “concorsuali” che tra quelle “stragiudiziali”, rispondendo pienamente alle aspettative del legislatore.