Messina, fra Giuseppe Maggiore confermato responsabile della Cappellania della Stazione Centrale e Marittima

Qualcuno ha messo voce che fosse stato trasferito, qualcuno qualche tempo fa ha provato rivolgendosi ad un dirigente della polizia e ad un alto prelato della Curia, ma Fra Giuseppe rimane fra i suoi poveri. Di recente il nuovo Governo della Provincia dei Frati Minori di Sicilia hanno Celebrato il Capitolo elettivo e come ad ogni Capitolo, cioè ogni tre anni tutti i frati sono soggetti a trasferimento.

Il Ministro provinciale Fra Antonino Catalfamo e il suo definitorio (consiglieri) hanno ritenuto opportuno riconfermare Fra Giuseppe Maggiore responsabile della Cappellania della Stazione Centrale e Marittima di Messina. Inoltre il Frate originario di San Fratello con una lunga esperienza missionaria e in strada tra la povera gente, è stato riconfermato Delegato Provinciale del settore ultimi e poveri della Provincia dei Frati Minori di Sicilia.

“Questa riconferma è la prova che grazie al Signore sto lavorando bene e sto cercando di vivere il Vangelo lungo la strada.” Afferma Fra Giuseppe. “So che do fastidio a qualche presidente di una certa associazione che agisce con poca trasparenza e poca professionalità speculando su ciò che spetta ai poveri, ma non mi fermo, cercherò finché l’obbedienza mi lascia a Messina di dare voce a chi gli viene tolta con ricatti e promesse non mantenute… chi ha orecchi per intendere intenda” Conclude il Francescano.