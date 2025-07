Le Eolie rotte privilegiate per i meravigliosi "viaggi" dei capodogli

Il mare delle Eolie si conferma rotta di transito per i capodogli. Un importante censimento di questi grandi cetacei, grazie al progetto Capo D’Eolo, è stato realizzato dall’associazione Filicudi wildlife conservation che sottolinea di aver foto-identificato 80 di questi animali, grazie alle caratteristiche univoche della loro coda, durante il profilo di immersione. La foto identificazione è stata effettuata su aggregazioni di maschi adulti, gruppi di giovani maschi, unità sociali di femmine con i loro piccoli e durante il periodo riproduttivo. L’iniziativa ha permesso di appurare come vi sia un trend in aumento della presenza, in quest’area, negli ultimi 10 anni.

