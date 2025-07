Laboratorio d’analisi fermo, gravi disagi all’ospedale di S. Agata di Militello

È ancora fermo il laboratorio di analisi all’ospedale di Sant’Agata Militello, diciotto giorni dopo il principio d’incendio, subito circoscritto e senza conseguenze più gravi, al primo piano della piastra dei servizi. Un episodio che ha però determinato difficoltà soprattutto per il pronto soccorso, costretto dal 13 luglio a ridurre sensibilmente la propria attività ai casi che non necessitano del supporto diagnostico dell’unità di analisi, con il 118 invitato a indirizzare altrove tutte le altre emergenze.

Una limitazione particolarmente pesante vista l’importanza del presidio d’urgenza nel vasto hinterland di riferimento, per cui la Cgil di Messina, con il segretario generale Pietro Patti, parla di «grave situazione che riapre la questione del diritto alla salute fortemente compromesso e negato nel territorio». «Un fatto gravissimo in un territorio che già sconta la marginalizzazione delle aree interne», aggiungono Francesco Fucile e Pina Teresa Lontri, segretari di funzione pubblica e pensionati. «Ci stiamo adoperando per l’esecuzione di tutti gli interventi di adeguamento secondo le prescrizioni dei Vigili del Fuoco e consentire così il ripristino nei tempi più brevi possibili del laboratorio di analisi», spiega il dg dell’Asp di Messina Giuseppe Cuccì da noi intervistato. «Al momento non possiamo dare tempi cert». aggiunge. Intanto nello stesso ospedale saranno eseguiti degli interventi che interesseranno anche il blocco operatorio, con la sospensione temporanea di tutta l’attività chirurgica, compresa quella di ortopedia e traumatologia dell’equipe del “Giglio.” I lavori dovrebbero durare una decina di giorni.