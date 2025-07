Incendio al lido Elibeach di Sant’Alessio Siculo: paura ma nessun ferito

E' divampato un incendio nel pomeriggio di oggi in uno stabilimento balneare di Sant’Alessio Siculo. Le fiamme hanno colpito intorno alle 18 il lido "Elibeach", all'estremità sud del paese, fortunatamente senza gravi conseguenze.

Le fiamme sono esplose su uno dei moduli prefabbricati che compongono la struttura e hanno danneggiato le pareti esterne e il tetto, costituiti da pannelli coibentati, interessando in maniera più lieve anche i locali interni, destinati a cucina, ripostiglio e servizi igienici.

I proprietari dello stabilimento hanno tentato di domare il rogo, ma le fiamme si sono estese molto rapidamente ed è stato chiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco, giunti in pochi minuti in quanto una squadra del Distaccamento di Letojanni si trovava in zona di ritorno dall'intervento effettuato sull’A18 ad Alì Terme.

I pompieri hanno spento rapidamente il rogo, che secondo i primi accertamenti sarebbe stato innescato da un guasto elettrico, mettendo in sicurezza il lido balneare ed evitando che le fiamme si estendessero alle strutture adiacenti. Sul posto anche la Polizia locale, che ha chiuso il tratto sud del lungomare per consentire l'intervento dei Vigili del Fuoco.