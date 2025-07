Congratulation Day, Messina celebra i suoi centisti eccellenti

L’iniziativa, quella promossa da Comune e Città Metropolitana in sinergia con l’Ufficio scolastico provinciale e il supporto di YoungMe , conferma la bontà del cammino intrapreso dalle istituzioni locali, per garantire ai giovani un percorso formativo e culturale all’altezza delle loro aspirazioni.

Una mattinata di sorrisi ed emozioni al Palacultura di Messina con la seconda edizione del Congratulation Day , cerimonia in pieno stile americano animata dalla frizzante Noemi David , nel corso della quale sono stati celebrati i 516 centisti con lode delle scuole superiori di città e provincia. Un riconoscimento al merito, alla costanza e all’impegno delle nuove generazioni.

L'augurio comune che le Istituzioni hanno rivolto ai neo diplomati è quello di "assecondare sempre desideri e aspettative con responsabilità e consapevolezza, per essere non solo professionisti eccellenti ma soprattutto testimoni attivi di bellezza e speranza in tutti gli ambiti della vita".