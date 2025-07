Conferimento dei rifiuti all’esterno: a S. Teresa di Riva vige l’anarchia

Se a Taormina il sindaco Cateno De Luca ha imposto regole rigide per conferire i rifiuti e controlli serrati per verificarne il rispetto, con “blitz” e anche accesi scontri con le forze politiche e gli utenti, lo stesso non può dirsi a S. Teresa di Riva.

In diverse zone del paese, infatti, si può notare come il conferimento per la raccolta differenziata “porta a porta” da parte delle attività commerciali e produttive avvenga in violazione della disciplina stabilita nel 2016, quando è partito il nuovo corso con l’eliminazione dei cassonetti stradali.

Girando per il paese si può riscontrare, ad esempio, che già prima delle 21, orario dal quale è possibile esporre all’esterno i bidoni per la raccolta sul lungomare fino alle 4 del mattino successivo, sono presenti contenitori e rifiuti che occupano il marciapiede o la sede stradale, impedendo spesso ai pedoni perfino di transitare o creando disagi, come nel caso del lungomare, a quanti passeggiano soprattutto in questo periodo estivo.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale