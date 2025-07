Comune di Venetico, al via le celebrazioni per l'85mo anniversario della proclamazione dell'Autonomia

In occasione dell'85° anniversario dell'Autonomia del Comune di Venetico, l'amministrazione Rizzo ha stilato un programma di eventi per domani. Si svolgerà quindi un momento istituzionale con la partecipazione delle autorità politiche e civili, alla presenza del ministro della Protezione civile Nello Musumeci alle 18, nella sala convegni del palazzo municipale di via Marconi. Alle 21,30 si terrà uno spettacolo musicale della Iris Band, nella villa comunale Papa Giovanni XXIlI.

«Quest'anno ricorre un momento di grande valore storico e istituzionale per la nostra comunità: con l'85° anniversario del riconoscimento dell'autonomia del Comune di Venetico - dichiara il sindaco Francesco Rizzo -. La cittadinanza è invitata a partecipare». Venetico ha una storia ricca e complessa, legata alla sua posizione strategica sulla costa tirrenica e alle vicende storiche che hanno segnato la Sicilia. Nel 1929 fu aggregato al Comune di Spadafora, ma nel 1940 fu ricostituito nei suoi vecchi confini.