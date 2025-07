Caldo ed esasperazione alle stelle: "L'estate al carcere di Messina è un dramma"

Un caldo infernale che non dà mai tregua, le attività trattamentali ferme e le giornate che diventano sempre più lunghe e difficili da affrontare. In carcere il tempo è un fattore importante. Mentre all’esterno la vita scorre frenetica per chi è in cella il tempo è sospeso, cambia tutto, anche l’aria sembra essere diversa.

«L’estate in carcere è un dramma, anche se c’è un ventilatore in ogni cella» dice Lucia Risicato, la garante dei detenuti. Nella casa circondariale di Gazzi, infatti, i ventilatori vengono garantiti ai detenuti, riescono ad alleviare dal gran caldo dovuto alle ondate di calore ma anche una sofferenza che non ha nulla a che fare con la pena. L’istituto penitenziario diretto da Angela Sciavicco riesce a garantire ai detenuti condizioni di vita migliori rispetto ad altre strutture ma ci sono problemi che restano sul tavolo.

