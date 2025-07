Ateneo di Messina, novità per l'elezione del prossimo rettore: più peso al voto degli studenti

L’Università si appresta a cambiare il peso del voto degli studenti nell’elezione del rettore. Dopo un anno di lavori, la Commissione del Senato accademico incaricata di proporre modifiche al Regolamento per l’elezione del rettore ha presentato una relazione che ridisegna il ruolo della componente studentesca attribuendole un peso determinante nella scelta del vertice dell’Ateneo. Dal Regolamento precedente, che nell’ultima elezione ha consegnato solo 3 voti validi alla componente studentesca nonostante a recarsi alle urne furono più di 1000 giovani, si passa a 98 voti complessivi attribuiti a studenti, dottorandi e specializzandi.

Finora, ad accorrere al voto era l’intero corpo studentesco dell’Ateneo, 25.000 tra studenti, dottorandi e specializzandi per un di massimo 74 voti validi, solo 0,003 per singola preferenza, in pratica 300 studenti per raggiungere un voto pieno, un’anomalia rispetto alla quasi totalità degli altri atenei italiani. La proposta della Commissione, che è stata approvata all’ultimo Senato accademico, allinea Messina al modello nazionale, riservando l’elettorato attivo esclusivamente ai rappresentanti eletti negli organi accademici. Il cuore della riforma riguarda proprio la ridefinizione del ruolo della rappresentanza studentesca nel processo elettorale.

