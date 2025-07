Airshow Frecce Tricolori “Città di Messina 2025”: ecco le regole da rispettare per vederle dal mare

Con apposita ordinanza, la Capitaneria di Porto di Messina ha adottato misure straordinarie per garantire la sicurezza marittima e la tutela della vita umana in mare in occasione della manifestazione aerea “Airshow Città di Messina 2025”, organizzata dall’Aero Club dello Stretto di Reggio Calabria. L’evento si svolgerà sabato 2 agosto (giornata di prove) e domenica 3 agosto 2025 (giornata della manifestazione), con la straordinaria partecipazione della Pattuglia Acrobatica Nazionale “Frecce Tricolori” dell’Aeronautica Militare.

Durante gli orari stabiliti nei giorni 2 e 3 agosto, è vietata qualsiasi attività marittima nello specchio acqueo interessato, inclusi: Navigazione Ancoraggio Sosta Pesca Attività di superficie o subacquee Sono escluse dal divieto solo le unità navali impiegate nell’organizzazione, i mezzi della Guardia Costiera, Forze di Polizia, Guardia di Finanza e quelli di soccorso, purché in contatto via VHF/FM Ch.16 con la Sala Operativa della Capitaneria di Porto.

All’interno dell’area saranno posizionati riferimenti per i piloti, tra cui boe di regata e un mezzo nautico, oltre a boe di estremità per definire la Display-line.

Lat. 38°12.7333’N – Long. 015°35.2166’E Specchio d’acqua davanti a Grotte o Pace, poco più a nord di Paradiso, vicino alla costa in prossimità della via Consolare Pompea.

Distanze di sicurezza obbligatorie

Tutte le unità navali, anche non soggette a divieto assoluto, dovranno tenersi ad almeno 200 metri dal perimetro dello specchio acqueo interdetto durante la manifestazione e le prove. Inoltre, sarà obbligatorio: Ridurre la velocità per garantire la sicurezza della navigazione; Prestare attenzione ai segnali delle Forze dell’Ordine; Mantenere l’ascolto radio sul canale VHF/FM 16; Rispettare il COLREG ’72 (Regolamento per prevenire gli abbordi in mare).

Le navi mercantili, da pesca, da diporto e le unità navali di linea tra Messina e Reggio/Villa San Giovanni dovranno invece mantenere una distanza minima di 500 metri dal perimetro dell’area interdetta. Dovranno inoltre attenersi alle disposizioni impartite dal Centro VTS di Messina (canali VHF/FM 16 – 10 – 13).