Affidamento del terminal di Milazzo, gara da rifare: accolto il ricorso del gruppo calabrese "Afrodite Group" contro la Liberty Lines

Gestione delle Stazioni marittime, il Tar accoglie il ricorso della società “Afrodite Group” e annulla l’aggiudicazione alla Liberty Lines. I giudici catanesi hanno dunque ritenuto fondate le ragioni avanzate dal gruppo calabrese, secondo classificato nella gara bandita dall’Autorità di sistema portuale dello Stretto e aggiudicata a Liberty alla fine dello scorso anno.

Secondo quanto emerge nell’ordinanza, la procedura di gara dovrà essere ripetuta almeno dalla fase di presentazione delle offerte economiche. E ciò per garantire la neutralità del criterio di valutazione e allontanare qualsiasi sospetto che la formula applicata sia stata influenzata dalle offerte già presentate. Nel dettaglio, il Tar ha rilevato che, pur essendo la formula matematica applicata correttamente, l’attribuzione del punteggio economico non ha rispecchiato in modo adeguato le significative differenze tra le offerte presentate. La conseguenza, secondo il Tribunale, è stata una distorsione nella valutazione complessiva, che ha svantaggiato l’offerta – più conveniente per l’amministrazione – proposta da Afrodite Group.