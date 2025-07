A18, sversamento di olio da un mezzo pesante a Roccalumera: chiusa la carreggiata in direzione Messina

Un mezzo pesante ha sversato olio sull’autostrada A18 al chilometro 17+200 in direzione Messina. Stabilita l'uscita obbligatoria a Roccalumera dei mezzi in transito. Si registrano ripercussioni sulla viabilità autostradale e in corrispondenza dei comuni della Jonica nel tratto interessato.

La ditta incaricata dal Consorzio Autostrade ha subito raggiunto il luogo dello sversamento e ha lavorato alla pulizia della carreggiata che sta per essere riaperta,